ATP Roma 2023 | Jannik Sinner trema contro Shevchenko | poi si impone in 3 set

(Di domenica 14 maggio 2023)si qualifica per il terzo turno degli Internazionali d’Italia. Nel Masters 1000 che ha ala sua casa l’altoatesino deve soffrire più del dovuto con il russo Alexander, ma alla fine riesce a estrometterlo per 6-3 6-7(2) 6-2, andando così a prenotare l’ottavo con l’argentino Francisco Cerundolo. Inizio complicato per, che si ritrova costretto a cedere la battuta a una versione diche sa incidere in risposta con grande efficacia, il che guasta temporaneamente i piani del numero 1 d’Italia. Poco male: il rovescio funziona, maltolto subito ripreso. I due cominciano ad affrontarsi ancora a viso aperto in game nei quali sfoderano l’artiglieria pesante, poi è l’italiano a rispondere bene di rovescio e a trovare una bella ...

Nel match più atteso della quinta giornata degli Internazionali, Sinner batte per 6 - 3, 6 - 7, 6 - 2 Shevchenko e vola agli ottavi, dove troverà Cerundolo. Cecchinato al terzo turno, Fognini ...L'altoatesino stacca il pass per gli ottavi di finale battendo a fatica il giovane russo Shevchenko con lo score di 6 - 3, 6 - 7(4), 6 - 2 dopo più di due ore di gioco. Una sfida con tanti alti e ...... storico e importante torneo in corso di svolgimento a. L'altoatesino ha debuttato nel ... PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIOCALENDARIO WTA MONTEPREMI INTERNAZIONALIMONTEPREMI ...

Diretta ATP Roma, Sinner-Shevchenko LIVE. Musetti ok, Fognini out: tutti i risultati Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Fino a qualche giorno fa, Shevchenko per il milanista Sinner era solo Andriy. Stasera, però, il tennista russo — numero 93 del mondo ed entrato in tabellone da lucky loser — omonimo del campione ...