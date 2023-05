Atp Roma 2023 | Fognini-Rune oggi in tv | dove vederla in diretta e in streaming

(Di domenica 14 maggio 2023) Una delle sfide più attese di questa domenica, 14 maggio, agli Internazionali d'Italia. Fabiodopo aver battuto Andy Murray e Miomir Kecmanovic, per proseguire la sua avventura a, sarà chiamato a un'altra impresa.alla Grand Stand Arena non prima delle 12.30 sfida Holger...

555che aha sorpreso tutti ottenendo una bella qualificazione per poi fermarsi all'esordio nel main draw in un match lottato contro Alex Molcan. Napolitano sarà di scena oggi nelle ...Ritornano in campo Sinner e Djokovic, Fognini sfida Rune, si recupera il derby italiano rinviato ieri tra Musetti e ...... nonostante la giornata difficile per tutto il torneo a causa della fitta pioggia abbattuta su. nell'intervista rilasciata ai microfoni dell'tour, ha dichiarato: "Sono molto contento di aver ...

ATP Roma, oggi Sinner-Shevchenko e Fognini-Rune agli Internazionali di tennis: orari TV e dove vedere le partite Sport Fanpage

Dopo che il debutto agli Internazionali d'Italia è filato via liscio (6-1, 6-4 sull'australiano Thanasi Kokkinakis), Jannik Sinner oggi domenica 14 maggio sfida Alexander Shevchenko. Il russo, lucky ...Ancora una vittoria convincente, senza concedere un set agli avversari. Lorenzo Sonego ha regalato un'altra gioia ai tifosi italiani sugli spalti del Foro Italico, nonostante la giornata difficile per ...