ATP Roma 2023 | Djokovic lascia per strada un set | Ruud avanza col brivido Out Fritz

(Di domenica 14 maggio 2023) Si sta completando una lunga giornata agli Internazionali d’Italia, almeno in campo maschile. Completati i secondi turni, mentre i terzi turni stanno procedendo verso la loro conclusione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto al di là della questione italiana, molto importante oggi. A livello di secondi turni, molti dei quali sospesi o rinviati da ieri, il colpo più grosso finisce per farlo Yannick Hanfmann: il tedesco sconfigge l’americano Taylorcon il punteggio di 6-4 6-1 e apre letteralmente un lato di tabellone, che per coincidenza è quello di un Marco Cecchinato dai contorni importanti in queste ultime settimane, e non solo per quanto compiuto oggi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Esce anche il numero 32 del seeding, il ceco Jiri Lehecka. Quanto a Novak, il confronto con un classico osso occasionalmente duro quale il ...