Atletica | Jaydon Hibbert sfiora i 18 metri | record del mondo U20! Pericolo giamaicano per Andy Diaz

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023)si è reso protagonista di una prova surreale in occasione delle Finali di Conference della NCAA, il campionato universitario statunitense. Il giovaneha infatti stravinto la gara di salto triplo con un magistrale balzo da 17.87(+1,3 m/s di vento a favore). Il classe 2005 ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale, superando il 17.81 siglato dal burkinabé Hugues Fabrice Zango la scorsa settimana a Doha in occasione della prima tappa della Diamond League. Il Campione delUnder 20 ha spazzato via ildeldi categoria, ovvero il 17.50 che apparteneva al tedesco Volker Mai da ben 38 anni. Strapazzati anche i primati di NCAA, torneo che negli ultimi decenni ha visto all’opera fenomeni del calibro di Christian ...