Atletica | Ferdinand Omanyala spaventoso | 9 84 con vento contrario! Marcell Jacobs e Kerley lo sfideranno a Rabat

(Di domenica 14 maggio 2023)si è letteralmente esaltato sui 100 metri al Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante dileggera alle spalle della Diamond League). Il fuoriclasse keniano ha strabiliato ai quasi 1800 metri di altitudine di Nairobi e nella sua capitale ha corso un perentorio 9.84 con addiritturacontrario (-0,5 m/s). Il padrone di casa ha così firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (world lead), migliorando di sette centesimi quanto il bahamense Terrence Jones fece lo scorso 15 aprile. Il 27enne, Campione dei Giochi del Commonwealth, è di casa al Moi International Sports Centre, dove due anni fa tuonò uno strabiliante 9.77 (suo personale) e in questa occasione è riuscito a lasciarsi alle spalle gli statunitensi Kenny ...

Tra gli avversari da affrontare nel meeting parigino anche il giamaicano Yohan Blake, il botswano Letsile Tebogo e il kenianoOmanyala. Prima dell'appuntamento francese, Jacobs parteciperà ...

