Atletica | Crippa vince a Monza nella 10 km | è primato personale

(Di domenica 14 maggio 2023) Buona prova per YemanDKRace andata in scena domenica mattina al parco di. Il campione europeo dei 10.000 su pista si prende il successo nei 10 km su strada con ildi 28:02, migliorandosi di quindici secondi rispetto al 28:17 ottenuto in occasione del secondo posto alla BOclassic di Bolzano nello scorso San Silvestro. Ampio il vantaggio sugli altri partecipanti: a completare il podio di giornata sono Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto, 28:47) e Marouan Razine (Esercito) con 29:41. Resiste ilitaliano della distanza, che appartiene a Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli (27:50).tornerà in quota a Livigno per proseguire gli allenamenti in vista della Coppa Europa dei 10.000 di Pacé (Francia) del 3 giugno e degli altri ...

