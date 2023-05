Atalanta persa sotto la pioggia | e la volata diventa una frenata

(Di domenica 14 maggio 2023) La morale un po’ spicciola di questa sconfitta è che l’paga ancora una volta il rendimento insufficiente dei cambi, difetto che più volte si è ripetuto in questo campionato, quando invece in passato, vuoi con Muriel o anche con Pasalic, riuscivi a ribaltare la partita. Anzi, la ribalta Sousa inserendo Candreva, specializzato in gol pesanti. Se ne ricorderà l’Inter che un mese fa ha subìto la rete al 90? e per fortuna sua Gosens aveva segnato al 6?. Purtroppo l’ha giocato un buon primo tempo ma non è riuscita a sfondare come avrebbe dovuto, con Zapata che è tornato in condizione ma non ha ancora registrato il colpo di testa. Peccato, perché alla fine si rivela poco felice la scelta di Gasp di toglierlo al 20? della ripresa per cercare di trovare lo spunto con Muriel: su un terreno così difficile e scivoloso aveva tenuto molto meglio ...

... Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata Salernitana -, le pagelle. Zapata 4 : si divora un gol non da lui e l'occasione più grande degli avversari nasce da una sua palla. ...Commenta per primo Ha giocato soltanto gli ultimi minuti della partita, ovviamente, contro l'Empoli. Brutta come poche. Oggi gioca in casa, contro una buonissima squadra come l', che oltretutto sta dando il fritto per tornare in Europa, vogliamo vedere che sarà un'...... giocatori contati per Gasperini Contro la Salernitana l'rischia di avere un record: ... sabato ore 18 Spezia, Nzola torna dal primo minuto Dopo essere entrato dalla panchina nella sfida...

Salernitana, salvezza a un passo grazie a un super Candreva ... Calciomercato.com

Orobici in controllo della partita nel primo tempo e più volte vicini al gol, sfiorato da Zapata. Alla ripresa Gasperini inserisce Hojlund ma perde Soppy. Due clamorose palle gol per i granata alla ri ...Con un bellissimo gol di Antonio Candreva nei minuti di recupero, la Salernitana è a un passo da una nuova clamorosa salvezza in serie A. Sconfitta amarissima per i bergamaschi, dopo quella in casa co ...