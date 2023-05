Atalanta | niente ricorso per la squalifica della Curva Nord dopo i cori contro Vlahovic

(Di domenica 14 maggio 2023) In seguito allaper un turnorazzistiDusan, in occasione del matchla Juventus, l’ha annunciato che non farà. Una decisione presaaver acquisito gli atti ed esaminato la documentazioneProcura. Di conseguenza, laorobica resterà chiusa per la sfida di sabato 20 maggiol’Hellas Verona. SportFace.

La Curva Nord nerazzurra rimarrà dunque chiusa per un turno in occasione di Atalanta - Hellas Verona, in programma sabato 20 maggio alle ore 18.

Dopo aver esaminato la documentazione della Procura, il club ha scelto di non procedere BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta non farà ricorso