Asia Argento | Ho un nuovo compagno che mi rende serena

(Di domenica 14 maggio 2023) 'Sono stata da sola tanti anni, ora invece ho un'. Ospite a 'Verissimo',parla della sua rinascita, in cui ha giocato un ruolo importante anche l'incontro con Michele ...

'Sono stata da sola tanti anni, ora invece ho un nuovo compagno '. Ospite a 'Verissimo',parla della sua rinascita, in cui ha giocato un ruolo importante anche l'incontro con Michele Martignoni , campione di arti marziali. 'È un uomo meraviglioso, che mi sta aiutando molto a ...Un'rinata quella ospite del salotto di Verissimo, dove si è raccontata dopo anni di dipendenze da alcol e droghe. Una vita di tormenti e dolori che finalmente sembra essersi lasciata alle ..., ospite a Verissimo , il programma condotto da Silvia Toffanin , ha raccontato fase per fase il periodo della sua rinascita in cui l'attrice ha avuto la meglio sulle sue fragilità. 'Dopo ...

L’attrice choc da Silvia Toffanin: la difficile battaglia E’ un’Asia Argento totalmente rinata quella che si è raccontata nel ...Anna Lou è fidanzata: ecco con chi sta la figlia di Morgan e Asia Argento, come ha dichiarato lei stessa in una intervista.