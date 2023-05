ASCOLTITV 13 MAGGIO 2023 | LA FINALE DELL’EUROVISION VOLA AL 34% | MAMMA O PAPÀ 12 | 1% | TERRA AMARA 22 | 2% | VERISSIMO 21% + 19% | IL GIRO 10 | 9% | ZELENSKY DA VESPA 17 | 3%

(Di domenica 14 maggio 2023) ASCOLTI TV 13· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Caffè di RaiUno – 390 10.90Tg1 – xIn Famiglia – 1315 24.07Buongiorno Benessere – 1014 18.51Il Provinciale – 992 15.11Linea Verde Start – 1413 17.04Linea Verde Life – 2338 19.44Tg1 – 3634 24.78Sentieri La Strada Giusta – 1651 12.11Passaggio a Nord-Ovest – 980 8.11A Sua Immagine – x + xItaliaSì! – 1276 12.72ItaliaSì! – 1599 14.97a Porta a Porta – 2239 17.36Tg1 – 4063 24.27Pres. Eurovision – 4368 24.09Eurovision Song Contest – 4906 34.10Sottovoce – x Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xViaggiatori – xSuper Partes – ndForum (R) – 1240 15.54Tg5 – 2862 20.74Beautiful – 2527 17.85– 2678 22.27– v. netto– 2209 ...

Ascolti TV 13: quanto ha totalizzato la finale dell' Eurovision Song Contest 2023 con protagonista Marco ... #Esc #EscIta #pic.twitter.com/61pcSoybVw 🅱 🅰 © © 🅾 ...... Iru " "Echo" San Marino: Piqued Jacks " "Like an animal" Sabato 13andrà in scena la finale ... ##Eurovision #ESCITA #ESC2023 pic.twitter.com/apV9V0jDHL Cinguetterai (@Cinguetterai) ......8: dati auditel Il Finale di stagione di #UnPassoDalCielo7 fa il pieno e stravince con 4,3 milioni e oltre il 24%. L' #isoladeifamosi si ripiglia un po' (2,6 milioni e il 19,6%). #...

Ascolti tv venerdì 12 maggio: chi ha vinto tra I Migliori Anni e Il ... Fanpage.it

Gli ascolti tv di sabato 13 maggio 2023: boom di spettatori per la finale dell’ESC 2023 che ha superato i dati delle passate edizioni, esclusa ...Ascolti tv 13 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...