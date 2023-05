Ascolti TV | Sabato 13 maggio 2023 L’Eurovision vola al 34% 4 | 9 mln con la finale Lo speciale di Porta a Porta con Zelensky 17 4% 2 | 2 mln

(Di domenica 14 maggio 2023) Eurovision Song ContestNella serata di ieri,13, su Rai1 ladelSong Contest (ha vinto la Svezia – qui la cronaca della diretta), in onda dalle 21 alle 1:14, ha conquistato 4.960.000 spettatori pari al 34% di share. Su Canale5 Mamma o papà? ha raccolto davanti al video 2.021.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 laScudetto di Serie A1 Femminile di pallavolo tra Milano e Conegliano ha interessato 483.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 Madagascar 3: ricercati in Europa ha intrattenuto 719.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Esterno Notte in replica sigla 549.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Sette Giorni totalizza un a.m. di 391.000 spettatori (2.3%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 457.000 ...

tv13 maggio 2023: preserale e access prime time L' intervista di Zelensky al 17.4%. Rai Uno: Eurovision 2023 " Anteprima: 4.368.000 spettatori (24.1%); Canale 5: Striscia la notizia è ...tv di13 maggio 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Eurovision Song Contest " contro " Mamma o papà ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,13 ...... ponendo l'attenzione in modo particolare sul programma delmattina, Per Me, condotto da ... sia a personaggi inediti, e i risultati in termini di, in tutti i casi, sono più che positivi.

Ascolti tv sabato 13 maggio: Eurovision, Mamma o papà, Esterno notte TPI

Gli ascolti tv di sabato 13 maggio 2023: boom di spettatori per la finale dell’ESC 2023 che ha superato i dati delle passate edizioni, esclusa ...Ascolti tv 13 maggio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...