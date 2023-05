Ascolti Tv 13 maggio 2023 | l' Eurovision spopola Bonolis meglio di Zelensky

(Di domenica 14 maggio 2023)Tv sabato 13, in prima serata su Rai1 la finale dell'Song Contest, in onda dalle 21 alle 1:14, ha conquistato una media di 4.960.000 spettatori pari al 34% di share. Su ...

Tv sabato 132023, in prima serata su Rai1 la finale dell' Eurovision Song Contest, in onda dalle 21 alle 1:14, ha conquistato una media di 4.960.000 spettatori pari al 34% di share. Su ...Auditel,tv del pomeriggio di Sabato 132023: Verissimo, Italia Sì! e Terra Amara Su Rai 1 , i conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi con la puntata andata in onda ieri di Linea ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 13: trionfa l'Eurovision. L' Eurovision Song Contest ha incollato alla tv ben 4.960.000 di spettatori, pari al 34% di share. La serata ...

Ascolti tv e dati Auditel venerdì 12 maggio: I migliori anni di Carlo Conti batte Il patriarca di Amendola Virgilio Notizie

Vi sveliamo trama, cast, regia e curiosità su Edge of Tomorrow, film di genere azione/fantascienza con Tom Cruise ed Emily Blunt ...Il faccia a faccia dei calciatori e dell’allenatore con i tifosi è al vaglio della Procura Figc: occorre verificare se ci siano state minacce o semplice incitamento. Cosa dice il Codice ...