Arisa | perché si chiama così? La verità dietro il suo nome d’arte

(Di domenica 14 maggio 2023)è una delle cantanti italiane più apprezzate da pubblico e critica, ma sapete qual è il motivo della scelta del suo? La risposta non è scontata: ecco qual è. Oltre ad essere un’interpreta raffinata ed elegante,negli anni si è distinta anche come personaggio televisivo, in grado di adattarsi benissimo da un programma all’altro. Si hanno diverse informazioni a riguardo su lei, ma non tutti conoscono le origini del suoe per quale motivo lo ha sceltoparticolare.@AnsaFoto Chenews.itTutti la conosciamo come, ma ilvero dell’interprete calabrese è Rosalba Pippa. Si è fatta notare dal grande pubblico grazie al Festival di Sanremo, quando ha vinto ...

Wax 'un guerriero' in finale Un'avventura che finisce e, in merito alla quale,afferma 'Mi si spezza il respiroè stato bello conoscerti e so che mi mancherai. Mi dispiace se a volte non ......a casa un bagaglio non male di esperienze e professionalità acquisite anche per merito di, ...è troppo grande per ascoltare la paure. Domani la finale, e mentre ci penso mi si spezza il ...a Verissimo presenta il nuovo singolo: 'Mi hanno dato della matta, ma io voglio l'amore vero' ... Maddalena e Aaron si confessano: 'Ecco come è stata la nostra esperienza ad Amici' 'ci ...