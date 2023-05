Arese | auto depredate | si chiedono più controlli

Leggi su ilnotiziario

(Di domenica 14 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordi notte: nuovi casi, sipiù. Non si frenano i furti e danneggiamenti ai danni di veicoli nostre zone. In particolare, negli ultimi giorni, ad essere prese di mira sembrano lemobili di marca Bmw, come ci racconta Andrea: “Credo ci sia in giro un’organizzazione criminale con lo scopo di ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.