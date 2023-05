Apre Fagioli | chiude Bremer | la Juventus torna seconda Pari della Roma a Bologna

Juventus - Cremonese 2 - 0 Marcatori: 10' st, 34' st Bremer. JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin 6; Gatti 6, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 5.5 (38' st Barbieri sv),6.5, Paredes 6.5, Rabiot 6, Chiesa 6.5 (21' st Iling - Junior 6); Pogba 6 (24' pt Milik 6, 38' st Kean sv); Vlahovic 5 (21' st Di Maria 6). In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Locatelli, Alex ...Alla Juve bastano i gol die Bremer per superare la Cremonese. Il centrocampistai giochi al 55', sfruttando al meglio un bell'assolo di Chiesa sulla destra. L'esterno salta un paio di uomini e poi appoggia la ...Non c'è, bensì un altro ex Next Gen, Miretti, a completare il reparto centrale bianconero. ... La ripresa sinel segno della Roma che si rende pericolosa ma non riesce a finalizzare la ...

Apre Fagioli, chiude Bremer: la Juve batte la Cremonese e torna seconda La Gazzetta dello Sport

La Cremonese non regge all'urto bianconero. Da Fagioli a Bremer, passando per le invenzioni di Chiesa e del Fideo: essere ottimisti verso l'Europa League è un dovere ...