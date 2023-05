Apre Fagioli | chiude Bremer | la Juventus torna seconda Pari della Roma a Bologna

Juventus - Cremonese 2 - 0 Marcatori: 10' st, 34' st Bremer. JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin 6; Gatti 6, Bremer 6.5, Danilo 6.5; Cuadrado 5.5 (38' st Barbieri sv),6.5, Paredes 6.5, Rabiot 6, Chiesa 6.5 (21' st Iling - Junior 6); Pogba 6 (24' pt Milik 6, 38' st Kean sv); Vlahovic 5 (21' st Di Maria 6). In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Locatelli, Alex ...Alla Juve bastano i gol die Bremer per superare la Cremonese. Il centrocampistai giochi al 55', sfruttando al meglio un bell'assolo di Chiesa sulla destra. L'esterno salta un paio di uomini e poi appoggia la ...Non c'è, bensì un altro ex Next Gen, Miretti, a completare il reparto centrale bianconero. ... La ripresa sinel segno della Roma che si rende pericolosa ma non riesce a finalizzare la ...

Apre Fagioli, chiude Bremer: la Juve batte la Cremonese e resta seconda da sola La Gazzetta dello Sport

Dopo aver segnato il gol che ha sbloccato la gara con la Cremonese, Nicolò Fagioli suona la carica. "E' stato un primo tempo ...