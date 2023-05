Antonio Tajani | “Non sapevamo della mediazione vaticana Putin è più debole | ha moltiplicato i nemici”

In una Roma blindatissima, Zelensky è stato accolto a Ciampino dal ministro degli Esteri e vicepremiere accompagnato al Quirinale dal presidente della Repubblica. Poi il colloquio tra ...'Se eravamo a conoscenza del piano di pace del Vaticano Sinceramente no'. Lo dice in un'intervista a La Stampa, il Ministro degli Esteri,. 'Una pace giusta è quella in cui si ripristina il diritto internazionale e i russi si ritirano dal territorio ucraino. L'Italia è pronta ad ascoltare qualunque proposta che possa ...Ad attenderlo nella sala verde c'è la delegazione italiana composta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il vicepremier, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, il ...

Zelensky è a Roma accolto da Tajani TGLA7

L'emozionante messaggio del presidente del Consiglio e la foto con la madre: "Sono felice di averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici. Le mamme sono il centro del mondo" ...Il ministro degli Esteri dice che il governo non conosceva l'iniziativa di Bergoglio. Meloni intanto punta su Modi come mediatore ...