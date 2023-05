Antonella Fiordelisi simula un incontro di scherma con Edoardo | “Voleva battermi”

(Di domenica 14 maggio 2023) Simpatico siparietto sui social tra i Donnalisi:ha voluto sfidareDonnamariadimostra ancora una volta di voler lasciare le briciole a chi osa sfidarla. Anche se dall’altra parte del ring l’avversario si chiamaDonnamaria. La modella originaria di Salerno ha sfidato il suo fidanzato in uno specialedi, ovviamente il tutto immortalato sui social. Un momento come un altro per divertirsi nel qualeha potuto riassaporare il gusto dello sport che l’ha portata al successo. Velocità, coordinazione, equilibrio, lasi ricorda perfettamente come si fa e il duello social conè finito come ampiamente ...

... ma dell'assenza inspiegabile di due VIP della famiglia del Gf:ed Edoardo Donnamaria . I due hanno avanzato subito una scusa , ma sembra che questa sia stata costruita ad hoc ...Secondo alcune indiscrezioni infatti, a sorpresa non si è presentata la vera protagonista del Gf 7,. Come non si è visto il suo fidanzato, Edoardo Donnamaria . Ufficialmente i ...... Edoardo Donnamaria non sarebbe stato invitato al compleanno di Alfonso Signorini Grandi assenti, due indiscussi protagonisti dell'edizione appena conclusa, ovveroed Edoardo ...

Antonella Fiordelisi, nuovo evento da protagonista: ecco dove incontrarla 361 Magazine

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria assenti al grande party di Alfonso Signorini a Milano: il sorprendente motivo legato alla defezione dei due ex vipponi.