Annalisa pronta ai fiori d’arancio | spuntano le pubblicazioni | chi è il futuro marito?

Annalisa si sposa con Francesco Muglia: ecco le pubblicazioni TGCOM

Matrimonio in vista per Annalisa Scarrone, la cantante delle hit di successo è pronta per dire il “Sì” più importante della vita. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno ma è tutto vero!Annalisa è pronta a convolare a nozze ma la cantante non ha ancora annunciato la bella notizia sui social: i dettagli ...