Anna Lou Castoldi | “Via dall’Italia per creare una famiglia con la mia fidanzata”

(Di domenica 14 maggio 2023) Essere figlia di due personaggi famosi può avere molti vantaggi, ma questo non sembra importante adLou, figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza non si fa mantenere dai genitori, ma ha un lavoro che non le permette di avere grandi guadagni, come sa bene chi lo fa: è infatti una rider, ovvero chi consegna il cibo a domicilio. La passione per l’arte, al pari di mamma e papà, la coltiva da tempo (ama dipingere, oltre ad avere recitato nella serie Tv Baby), ma quello che è per lei fondamentale è essere indipendente: “Consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto – ha detto ai microfoni di Fanpage.it – Vivo con la mia ragazza e ci manteniamo da sole in un piccolo borgo. Sto facendo molti lavori in questo periodo, anche perché con l’arte non riesco ancora a ...