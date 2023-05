Anna Lou Castoldi | figlia di Asia Argento svela | “Faccio la rider”

(Di domenica 14 maggio 2023) In una lunga intervistaLoudi Morgan edi fare lae diversi lavori per mantenersi L'articolo proviene da Novella 2000.

Nonni, mamma e papà sono famosi, maCastoldi , la figlia di Asia Argento e Morgan , per il momento non sembra voler far parte del mondo dello spettacolo. Intervistata da FanPage , la ventunenne ha raccontato la sua vita lontana ...Castoldi , figlia di Asia Argento e Morgan, ha ereditato dai genitori lo spirito ribelle ed è anche per questo che desidera essere libera e non approfittare dei vantaggi che potrebbe avere e ...Figlia d'arte d'auore:Castoldi però non segue le orme dei genitori e fa la rider . La ragazza (figlia di Morgan e Asia Argento ) poco più che ventenne ha dichiarato, infatti, che dopo la prima apparizione nella ...

Anna Lou, figlia di Morgan e Asia Argento: "Faccio la rider, non posso chiedere soldi ai genitori" La Gazzetta dello Sport

In una lunga intervista Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, svela di fare la rider e diversi lavori per mantenersi ...Asia Argento in forma perfetta a Verissimo. Ha gli occhi che brillano e si vede che è fuori da ogni tormento. «Sono due anni che sono ...