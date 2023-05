Angelina | Isobel | Mattia e Wax | due ballerini e due cantanti pronti a contendersi la vittoria della ventiduesima edizione del talent show più longevo della TV italiana

(Di domenica 14 maggio 2023) Ultimo atto per il Serale di Amici 2023. Stasera alle 21.30 circa in diretta su Canale 5 va in onda la finale delcondotto da Maria De Filippi. In lizza per la, i quattro finalistie Wax. A decretare il vincitore sarà il pubblico da casa tramite televoto. Presenti nel Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, i giudici – Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio –, e i professori Alessandra Celentano, Arisa, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Rudy Zerbi. Amici 2023: gli allievi rimasti in gara nel serale guarda le foto ...

Mango vincerà Amici , visto che gli altri, ballerinaesclusa , sono per lo più figuranti senza merito. Prendi Wax , il miracolato dell'edizione in corso, dobbiamo parlarne per davvero...Tutto pronto per la finale di Amici di Maria De Filippi , il talent show di successo che oggi incoronerà il suo vincitore tra i quattro finalisti. Chi sarà a vincere tra, Wax e Mattia Amici di Maria De Filippi, la finale: le quote del vincitore Cresce l'attesa per il gran finale di Amici di Maria De Filippi , il talent show di Canale 5 condotto da ...In ballo ci sono la cantanteMango , figlia del cantautore Mango , la ballerinaKinnear , il cantautore Wax e il ballerino di latino - americano Mattia Zenola . Il verdetto spetta ...

I finalisti di Amici 2023 sono Angelina, Isobel, Mattia e Wax Fanpage.it

Se come ipotizzato a trionfare sarà la cantante Angelina, verrà assegnato il premio per la categoria ad uno dei ballerini. Ecco che qui potrebbe celarsi una grande sorpresa: Isobel parrebbe essere la ...Amici 22: perché stasera non va in onda la finale L’attesa finalissima del talent show di Maria De Filippi è stata rimandata di un giorno: per conoscere il vincitore bisognerà aspettare domani… Leggi ...