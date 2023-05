Amo Julia Varley! Ed è ora che Commedia dell’Arte e Terzo Teatro si uniscano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Come puoi dire tutto sull’orrore che ha patito il popolo ceceno? Come puoi farlo apparire senza raccontare nulla? Senza dire chi, come, dove, quando? Senza usare l’affabulazione verbale, la costruzione logica di una descrizione?Varley interpreta una profuga cecena, di lei sappiamo solo che viene da un paese in guerra da generazioni, sappiamo che molti suoi parenti e il suo amato sono stati uccisi. Manon spiega, non descrive, non fornisce particolari più o meno raccapriccianti. La televisione e le piattaforme di film hanno portato la lente della cinepresa dentro pance squartate volando sui corpi ustionati, hanno registrato tutte le urla degli straziati, hanno ripreso le lacrime, i lividi, i coltelli che tagliano, le asce che amputano, le teste aperte dalle mazze ferrate vichinghe… Lo spettacolo realizzato con Eugenio Barba ci presenta ...