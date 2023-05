Amministrative | ci sono i primi Sindaci irpini che hanno “battuto” il quorum

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA dodici ore dall’apertura delle urne, nei 17 comuni della provincia di Avellino chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i Consiglio comunale cigià idecisivi risultati. Nei comuni a lista unica, come il caso di Lapio, è già stato raggiunto il, dunque la candidata unica Maria Teresa Repole grazie al 54% dei votanti è praticamente già stata eletta sindaco. Lo stesso vale per Conza della Campania dove il 51,47% dei votanti garantisce la vittoria a Raffaele Cantarella con la lista “Insieme per Conza”. Praticamente fatta anche per Ivo Capone a Summonte (49,34%), Giuseppe Leone a Vallata ( 49,79%) e a San Potito Ultra (44,87) per Riccardo Porfido. Tra i comuni a lista unica indietro solo Marzano di Nola dove la percentuale di aventi diritto che si è recata a votare è del 40,21 ma orami si ...