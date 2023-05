Amministrative | a Pomigliano affluenza in calo rispetto al 2020

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoInl’alle urne ad’Arco (Napoli), per le elezioni comunali che vedono la sfida tra quattro candidati a sindaco. Alle 12, infatti, si sono recati ai seggi il 15,32% degli oltre 33mila aventi diritto al voto,al 19,57% alla stessa ora del 20 settembre. A pesare sugli oltre quattro punti in menoalle ultime, oltre alla sfiducia generata dallo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto lo scorso febbraio per le dimissioni in massa di 13 consiglieri comunali, anche l’assenza di Pd e M5s, che hanno scelto di non presentare proprie liste alle elezioni comunali nella città dove, proprio nel, nacque il ‘laboratorio politico’ che diede il via alle alleanze tra ...

Nel Napoletano i grandi comuni in cui si rinnovano le amministrazioni con possibile doppio turno sono 11 , tra cui Torre del Greco ed'Arco; tre quelli in provincia di Salerno, cinque nel ...A partire dalle 15 e fino alle 19:30 ospiti in studio e collegamenti dad'Arco, Torre del Greco, Pontecagnano Faiano e Scafati per seguire insieme i risultati elettorali. Aggiornamenti ...... Marano ( candidati e liste ), Quarto ( candidati e liste ) eD'Arco ( candidati e liste ) che da soli coinvolgono quasi 220mila cittadini. Cambio del sindaco anche per Comuni medi, come ...

Amministrative: Pomigliano, Europa Verde non ammessa Agenzia ANSA

In provincia di Napoli il dato è del 14,08%, nel Beneventano del 15,70%, nell'Avellinese del 13,13%, nel Casertano del 13,95% e nel Salernitano del 15,99% Urne aperte dalle 7 di stamane in 84 comuni ...Secondo il Ministero dell'Interno, in provincia di Napoli si è presentato al seggio solo il 14 per cento degli elettori, oltre il 4 per cento in meno dell'ultima tornata. Marano il Comune più assentei ...