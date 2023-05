Amministrative 2023 | alle 12 affluenza media al 15 | 5%

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 maggio 2023) Bergamo.12 di domenica 14 maggio, l’urne in provincia di Bergamo per le elezionisi assesta sul 15,5%, in calo di quasi 5 punti rispetto al precedente del 2018 (20,41%). 31 le sezioni totali negli 11 comuni in cui i cittadini sono chiamatiurne. A Mapello la percentuale più bassa (10,19%), a Piazzolo invece l’più alta, al 21,66%. Quest’ultimo è anche uno dei tre comuni, insieme a Serina e Casnigo, in cui i dati sono in aumento rispetto a cinque anni fa. Le urne resteranno aperte fino23 di domenica e poi d15 di lunedì. Sono undici i comuni bergamaschi chiamati al voto per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli ...