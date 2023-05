Amici 22 | Wax e il mistero della cicatrice sul viso

Isobel è entrata nella scuola a novembre arrivando al serale nella squadra Celentano - Zerbi, si contende la finale con, Mattia e Angelina. Isobel Kinnear è una ballerina di22. Ha 19 anni ...22, la finale: i bookmaker incoronano Angelina, ma l'incognita televoto può cambiare tutto22,contro i giornalisti. Maria De Filippi: 'Se non vuoi essere criticato, non stare qui' ...Per cui finalmente stasera sapremo chi sarà il vincitore di22 tra Isobel, Mattia,e Angelina . In studio Maria De Filippi che ovviamente presenta la finale accompagnata dai tre giudici ...

Per Wax arriva da Arisa una lettera con parole molto forti. Ecco cosa gli ha scritto che lascia molto perplessi ...Amici 2023 chiude stasera con la finalissima, in diretta su Canale 5 dalle 21.20. I due cantanti Angelina Mango (figlia d’arte: suo papà era il grande Mango, scomparso nel 2014, sua mamma è invece ...