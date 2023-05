Amici 22 | Luigi Strangis riconsegna la coppa finale | ' Rifarei tutto | regalateci un grande spettacolo'

Amici , il passaggio di consegne alla finale

A portare la coppa in studio è l'ultimo vincitore di Amici, Luigi Strangis alla finale: il vincitore in carica del talent show guidato da Maria De Filippi riconsegna la coppa in diretta. Un rito, un passaggio del testimone che si verifica di anno in anno. Entrato a far parte della scuola di Amici il 18 settembre 2022 dopo aver lasciato lo scorso anno. A consegnare la coppa della vittoria il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis.

Amici 22, pagelle. Angelina Mango, Wax, Mattia Zenzola e Isobel Kinnear: tra loro si nasconde il vincitore della ventiduesima edizione di Amici. In palio c’è un premio del valore di ...Esattamente un anno fa Luigi Strangis sollevava la coppa di Amici, questa sera durante la diretta delle finale di domenica 14 maggio, il cantante ha "riportato" la coppa a casa.