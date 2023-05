Amici 22 | la finale in diretta | tutti i verdetti della serata

Leggi su 361magazine

(Di domenica 14 maggio 2023) E’ ladi22: chi sarà il vincitore del talent di Maria De Filippi? L’attesa è giunta agli sgoccioli. Questa sera Maria De Filippi incoronerà il vincitoreedizione numero 22 del talent. Wax, Angelina Mango, Isobel e Mattia si sfidano per la vittorianel programma di Canale Cinque. Ladell’evento: Il ritorno del campione Lasi è aperta con il ritorno in studio di Luigi Strangis, che ha incoraggiato i finalisti, raccontando le emozioni vissute ad. “Un anno fa sono uscito da questo studio e la mia vita è cambiata. Questa coppa è solo per uno di voi ma questo non vuol dire che non ci sarà ...