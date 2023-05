Amici 22 | Cricca confessa a Verissimo | “Isobel? Sono ancora innamorato | spero in una seconda possibilità”

(Di domenica 14 maggio 2023) Tra i protagonisti indiscussi dell’edizione 2023 didi Maria De Filippi, il 18enne Giovanni, meglio noto ai suoi fan solo come, dopo l’eliminazione dal talent show ha deciso di raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Il musicista originario di Riccione ha descritto alla conduttrice il suo ritorno alla vita normale, lontano dalla luce dei riflettori, dove ad accoglierlo c’era soprattutto sua sorella diversamente abile che “mi ha accolto con il broncio, solo dopo qualche giorno mi ha sorriso”, ha raccontato. Il 18enne ha parlato anche della sua infanzia, del trasferimento in Australia con la famiglia quando aveva appena 5 anni, e del rientro in Italia tre anni dopo, dove ha incontrato non poche difficoltà nell’ambientarsi. Nonmancate nell’intervista le domande sul ...

... quindi non si sa se sia fidanzata o single, anche si in molti hanno notato una certa complicità tra lei e il cantante. Isobel è entrata ad22 a fine novembre, dopo aver vinto una sfida ...Torna alla conquista della tv il 19enne riccionese Giovanni, protagonista dell'edizione 2023 di, condotto da Maria De Filippi. Il cantante, che dopo l'eliminazione ha fatto ritorno per qualche giorno nella sua Riccione, in queste ore è tornato ...a Verissimo ha confermato di non stare più insieme a Isobel. Le cose non sono andate come sperava. Convivere come coppia all'interno della scuola di22 non è stato facile. Ora non è detto ...

"Amici 22", Cricca e l'amore per Isobel: "Mi ha colpito la sua energia" TGCOM

La professoressa di Amici di Maria De Filippi dedica una lettera a Wax Stasera andrà in onda la finale di Amici 22 e per l’occasione Arisa ha ...Siamo pronti alla finale di Amici 22: l’appuntamento è per stasera ... Finalmente, grazie all’intervista fatta a Verissimo, emerge la verità della storia tra Cricca e Isobel. Il cantante, eliminato ...