Amici 22 | chi vincerà? Cosa svelano i pronostici | spunta il nome tanto atteso

Leggi su velvetmag

(Di domenica 14 maggio 2023)22 si avvia ormai alla conclusione, con la finale di domenica 14 maggio in onda in prima serata su Canale 5: chiil programma? Quattro allievi sono rimasti in gara, due cantanti e due ballerini, ovvero Angelina Mango, Wax, Isobel Kinnear e Mattia Zenzola: eccoi sondaggi. Sono passati ben otto mesi da quel lontano 18 settembre che ha assistito alla formazione della classe di22. Da allora, tra sostituzioni, eliminazioni a sorpresa e meritate maglie d’oro, si è arrivati alla fase del Serale, che domenica 14 maggio giungerà al termine, con ildel vincitore. Quattro sono gli allievi rimasti in ballo e, per la prima volta in questa edizione, non sarà la giuria a votare, bensì il pubblico da casa.22, chi è il favorito? – ...