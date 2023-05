Amici 22 | Angelina Mango e la musica | Nessuna pressione da parte dei miei genitori

(Di domenica 14 maggio 2023) 'Ho imparato prima a cantare che a parlare , ma inon mi hanno mai spinta troppo verso la. Non c'è stata'. In attesa della finale di '22', ...

... straordinariamente di domenica per lasciare posto al Grand final dell' Eurovision Song Contest - che ha visto trionfare sabato notte la cantante svedese Loreen , la finalissima didi Maria De ...Il mio sogno Lo sto vivendo ora' Le emozioni diMango 'Prima di entrare nella scuola diavevo molta paura, soprattutto avevo il timore di non riuscire ad integrarmi, perché non mi ...'Ho imparato prima a cantare che a parlare , ma i miei genitori non mi hanno mai spinta troppo verso la musica. Non c'è stata nessuna pressione '. In attesa della finale di '22', figlia del compianto Giuseppe Mango, si racconta a ' Verissimo '. Leggi Anche Paola & Chiara: 'Dopo 10 anni abbiamo ritrovato una sintonia musicale' Leggi Anche Arisa: 'Sono fru ...

Angelina Mango è la favoritissima alla vittoria di Amici 22: per gli scommettitori la 22enne cantautrice lucana figlia d’arte - ...Ci siamo, tra poche ore su Canale 5 andrà in onda la finalissima di Amici 22, arrivato al termine della fase serale. Ultimo atto per il seguitissimo programma di Maria De… Leggi ...