Amici 22 | Angelina Mango a Verissimo parla del suo fidanzato

Si è presentata al casting didopo aver imparato l'italiano. Mattia è alla sua seconda ... Per il canto si sfiderannoMango, 21 anni, origini lucane anche se vive a Milano, e Wax, nome d'...... 14 maggio, in diretta dal Teatro 8 in Roma andrà in onda la finale di, la 22esima edizione del talent di Maria De Filippi. Quattro i talenti che si contendono la vittoria: i cantanti...Questa sera 14 maggio su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata del serale die per l'occasione i quattro giovani finalisti Wax,, Mattia e Isobel sono stati ospiti a Verissimo ....

Il cantante Matteo Lucido, in arte Wax, finalista di Amici 22, è stato ospite di Silvia Toffanin a ... Wax ha ammesso di non sentire la competizione con Angelina: Penso sia una delle cose più belle ...Dopo Amici mi sento più propensa a cercare le cose belle: Angelina parla a Verissimo di come la partecipazione al talent show di Maria De Filippi l'abbi ...