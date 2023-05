Amici 2023 | la finale in diretta minuto per minuto – Angelina e Mattia si sfidano per la vittoria | battuti Wax e Isobel

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 14 maggio 2023) Maria,E’ tempo diper il Serale die qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare inpertutto ciò che è accade in studio, fino alla proclamazione del vincitore.: laperdella21.28: Maria De Filippi entra in studio e dà il benvenuto alladi. Salutati i professori, chiama al centro la Celentano per far vedere come è cambiata. “Se c’è un ...