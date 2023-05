Ambra Angiolini rompe il silenzio sul flirt con Boncompagni | Cosa succedeva nei camerini è scioccante

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 maggio 2023), nota attrice e conduttrice televisiva italiana, si trova al centro di ampie voci sulla sua vita privata. Un recente articolo ha scatenato il caos, rivelando un amore tenuto nascosto per anni dalla star. L’attrice si è vista costretta ad intervenire per spiegare finalmente come sono andate davvero le cose dietro le quinte. Leggi il nostro articolo per scoprireè successo. Diparliamo in questo articolo...costretta ad intervenire per placare le voci su di lei Un recente articolo rivela un amore tenuto nascosto dall'attriceha avuto una lunga relazione con Francesco Renga Ci sono ipotesi di untrae il regista Gianni...