Amanuel Lagrasta | chi era il pronipote di Lino Banfi morto suicida | “Una tragedia che non si supera”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) Il18enne disi è tolto la vita gettandosi dal settimo piano di un edificio di Vimodrone, a Milano. Si tratta di, nipote di Nicola, cognato del celebre attore Quando i soccorritori sono arrivati sul posto,era ancora vivo ma in condizioni gravissime. È stato traportato d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele ma per salvarlo non c’è stato nulla da fare. “Eri in Etiopia che ci aspettavi, e noi qui che non vedevamo l’ora di arrivare, eri già nei nostri cuori”, ha scritto il padre Michele, padre dicondividendo una foto scattata quando il figlio era ancora solo un bambino., chi era il...