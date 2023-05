Allerta meteo rossa | il sindaco di Monreale chiude tutte le scuole

(Di domenica 14 maggio 2023) Domaniin parte della provincia di Palermo e anche aleresteranno chiuse. Lo comunica ildiAlberto Arcidiacono. “Domani è prevista una perturbazioneche desta parecchia preoccupazione per questo ho deciso direledi ordine e grado del nostro territorio. Per favore, tutti, (live.it)

Una forte ondata di maltempo si abbatterà a partire da domani sull'Italia per effetto di un profondo vortice depressionario che risalirà l'Italia, apportando piogge intense, temporali e venti di ...gialla dalle ore 6 fino alle 21 di domani, lunedì 15 maggio. L'avviso, diramato dalla protezione civile regionale, prevedere la probabilità di precipitazioni sparse con temporali di ...Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato avviso diin Sicilia.di colore rosso per la provincia di Trapani e alcune zone del palermitano. L'allarme prevede, infatti, a partire da questa notte e per l'intera giornata di domani, ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO. Scuole di ogni ordine e grado chiuse a Castellammare del Golfo nella giornata di lunedì 15 maggio. Il sindaco Nicolò Rizzo ha emesso l’ordinanza di chiusura delle scuole citta ...Dove saranno chiuse le scuole lunedì 15 maggio 2023 a causa del maltempo: diversi sindaci siciliani hanno deciso di sospendere le lezioni per la ...