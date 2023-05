Allegri | «Vittoria meritata Siviglia? Gara aperta a qualsiasi risultato»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato dopo lacontro la Cremonese: ecco le sue dichiarazioni Massimilianoha così parlato a Dazn dopo Juve Cremonese. PARTITA DOMINATA – «Le stagioni non dipendono da una partita. Ilha vinto sei Europa League, faremo tutto il possibile come faremo tutto il possibile per rimanere secondi in classifica.non facile, loro si sono difesi bene. Potevamo essere più veloci, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo meritato e siamo contenti per questo». IDEE VERSO GIOVEDI’ – «Non ho in mente nulla, deciderò all’ultimo come sempre. Domani magari ho in testa una cosa, dopodomani un’altra. Vedremo mercoledì che avrò le idee più chiare. Speriamo di indovinarle». CRESCITA NEL SECONDO TEMPO – «La squadra sta meglio ...