Allegri | «Secondo posto da difendere Nessuno ci può togliere…»

(Di domenica 14 maggio 2023)risponde alle domande di Rai 2 dopo la vittoria della Juventus contro la Cremonese. L’allenatore bianconero, ora avanti di tre punti sull’Inter, parla della corsa alChampions League. OBIETTIVI – Massimiliano, intervenuto al termine di Juventus-Cremonese, afferma: «Avremo venti giorni divertenti e belli da giocare, sperando di essere bravi e avere un pizzico fortunati per andare in finale di Europa League. Chi pensava che la Juventus dovesse concentrarsi solo sull’Europa League considerando l’eventuale penalizzazione? Noi ormai abbiamo finito i cartellini degli imprevisti, quelli del Monopoli. Ce ne sono rimasti due o tre e speriamo di non doverli usare. Nel 2023 solo il Napoli ha fatto più punti della Juventus? Noi fuori casa abbiamo fatto una brutta stagione, in casa momentaneamente su quattordici partite ne ...

dopo Juventus - Cremoneseha spiegato: " Stiamo facendo il possibile per fare più ... consolidare uno dei primi quattro posti e prenderci ilposto sul campo. Prossimo anno Per ...All.:Cremonese (4 - 3 - 3): Carnesecchi; Quagliata; Ferrari (66 , Castagnetti), Chiriches, ... Espulsioni:; Recupero: 3 , primo tempo; 5,tempo. Il migliore in campo è Fagioli, uno dei ......viene risolta neltempo dai gol di Fagioli e di Bremer . Ora per i bianconeri la testa va sul match chiave contro il Siviglia in programma giovedì prossima in Europa League . Juve,: ...

Juve, Allegri: "Secondo posto, difficile pensarlo a inizio campionato" USARCI

Un botta sotto la traversa dell'ex Fagioli e un colpo di testa di Bremer risolvono la pratica Cremonese per la Juve. Allegri torna secondo da solo dopo la vittoria dell'Inter, al momento a +8 sul… Leg ...Massimiliano Allegri non vuole distrazioni, pensa alla gara di stasera e non a quello che succederà giovedì, la sfida di stasera e' insidiosa: "Non dobbiamo pensare a come arriva Cremonese… Leggi ...