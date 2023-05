Alba Parietti | programma sulle Drag Queen slitta ancora | «C' entra il Governo»

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 14 maggio 2023) Nessuno sa se farà il pienone di ascolti tv, ma sicuramente può vantare il record dimenti: stiamo parlando di Non Sono una Signora, ildi Rai2 condotto dache ad oggi non ha vistola messa in onda. Lo show dedicato allesarebbe dovuto arrivare in tv a maggio, dopo lomento da novembre 2022 a febbraio 2023, ma al momento sembra sialontana unazione che lo includa nel palinsesto. In una recente intervista, laha dichiarato: "Credo di aver fatto un buon prodotto. Abbiamo rispettato il format che ci era stato proposto, un format internazionale che abbiamo alleggerito e trattato con delicatezza. Penso che tutto si possa dire ...