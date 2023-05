(Di domenica 14 maggio 2023) La prima edizione della BGYè finalmenteporte: domani, domenica 14 maggioore 7.00 del mattino, saranno 2000 i partecipanti – fra i quali 150 stranieri – al debutto del nuovo evento cicloamatoriale di. Un esordio che potrebbe essere bagnato dalla pioggia, anche se le previsioni sono in miglioramento e fanno sperare i tanti appassionati. Nata dall’inedita collaborazione fra la G.M.S. di Giuseppe Manenti e SACBO, società che gestisce l’aeroporto di Milano, laorobica chiude definitivamente ma non senza emozione il capitolo durato 24 edizioni legato alla leggenda del ciclismo bergamasco, italiano e internazionale Felice Gimondi. Una scelta mirata a darelinfa alla ...

Per consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica "Airport Granfondo" 25° edizione, è stata emessa un' ordinanza di regolamentazione della ...sino al termine della manifestazione...Ora si chiamaAirport Gran Fondo, ma nella sostanza rimane sempre la Gran Fondo Felice Gimondi , portandosi ... Per quanto riguarda la città, le chiusure al traffico vedono interessate:...Ora si chiamaAirport Gran Fondo, ma nella sostanza rimane sempre la Gran Fondo Felice Gimondi , portandosi ... Per quanto riguarda la città, le chiusure al traffico vedono interessate:...

Al via la BGY Airport Granfondo: Bergamo apre una nuova pista alle bici BergamoNews.it

Bergamo. ATB ha comunicato i provvedimenti adottati in occasione della BGY Airport Granfondo, competizione internazionale dedicata ai cicloturisti che si terrà domenica 14 maggio. Per effetto della ch ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...