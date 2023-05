Al seggio Erdogan distribuisce soldi in contanti ai bambini video | oggi la Turchia vota per il nuovo presidente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Nel giorno in cui oltre 60 milioni di elettori turchi vanno al voto, ilRecep Tayyip– dato in lieve svantaggio in tutti i sondaggi sullo sfidante Kiliçdaroglu – ha regalato denaro inad alcunipresso ildove si è recato are in mattinata a Uskudar, quartiere sulla sponda anatolica di Istanbul. Nelle immagini diffuse dalla tv di Stato turca Trt si può vedere il leader turco, accanto alla moglie Emine, mentrebanconote a deimentre si reca are, all’interno della scuola di Uskudar. The President of Turkey arrives to vote – and distributes cash to children pic.twitter.com/ET3YCctvR6 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) May 14, 2023 Il voto arriva nel mezzo della ...