Agrigento, pirata della strada ubriaco investe 13enne: grave TGCOM

Il pirata della strada è risultato positivo all’alcol test ... Il 13enne investito è stato subito ricoverato d'urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E' stato sottoposto a 3 interventi ...Un tredicenne è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stato investito da un pirata della strada vicino alla villetta della Pace a Favara, nell’agrigentino. L’adolescente, stando alle ...