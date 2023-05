Agnelli Tipiesse | gara-3 a Vibo è da dentro o fuori | in tutti i sensi

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 maggio 2023) Bergamo contro, terzo atto. Dopo i primi due conclusi con lo stesso esito (3-0 in favore della Tonno Callipo), l’si gioca tutto in terra calabrese, con l’obiettivo di tenere in piedi una serie che finora è stata a senso unico. Al PalaMaiata nessuno è mai passato. Per realizzare il sogno di vincere, alla squadra di coach Morato di vittorie ne servirebbero due, con in mezzo il successo al Pala Intred (eventuale4 a Bergamo mercoledi 17 alle 19,30 e5 di nuovo adomenica 21 alle 18). Più che un’impresa. La pressione è tutta sugli avversari, dominatori della regular season e vincitori di Coppa Italia e Supercoppa. L’invece da perdere non ha nulla: dovesse essere sconfitta, sarebbe l’ultima partita della società per come è oggi ...