Adunata Alpini | Frassinetti | “Trasmettano amore per la Patria ai nostri studenti”

Giorgia Meloni questa mattina si trova a Udine per partecipare alla 94esimadegli. Il presidente del Consiglio ha scelto di partecipare per portare il suo saluto a uno dei corpi militari che si sono maggiormente distinti nel corso degli anni, con grande senso ...In mattinata Meloni, intervenuta in occasione della sua presenza all'nazionale deglia Udine, ha posto l'attenzione sull'importanza dei principi dell'appartenenza e della Patria: " E ...AGI - 'Sicuramente è un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria, alternativa al servizio civile '. Giorgia Meloni lo dice a margine dell'deglia Udine , a chi le chiedeva se fosse favorevole al ripristino della leva. E si riapre così il dibattito sulla reintroduzione del servizio militare , che periodicamente si ...

Ascolta l'articolo Il Premier Giorgia Meloni è arrivata da poco a Udine per partecipare alla sfilata delle “penne nere” durante le celebrazioni della 94esima adunata nazional del corpo degli Alpini. C ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...