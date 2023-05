Adriano Panatta | chi è il tennista | età | carriera | chi è la moglie Anna | figli | oggi e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti dici sarà anche il, che si racconterà a cuore aperto. Dallaall’amore per la, che è da anni al suo fianco e lo supporta sempre, senza lasciarlo mai solo. Dagli esordi al debutto diè nato a Roma il 9 luglio del 1950 ed è un noto ex. L’uomo è infatti considerato il miglior giocatore italiano dell’era Open. Nella sua brillanteha collezionato 10 tornei del circuito maggiore in singolare e oltre 18 titoli ...