Adriano Galliani | «L’amore per Manuela Moreno che mi lasciò A S Moritz con Agnelli io e Berlusconi sembravamo Totò e Peppino»

(Di domenica 14 maggio 2023) Intervista ad, 78 anni, amico didagli anni 70, ad del Monza dal 2018, ad del Milan dal 1986 al 2017: «Mamma morì a 14 anni, l’ho cercata per tutta la vita.ci convocò e ci fece mollare Baggio, per far firmare Ibra gli occupai il salotto, piansi per Kakà»