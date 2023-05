Addio alla Rai | ora c’è la firma | Fazio approda a Discovery | “È andata così” “Che tempo che fa” sul canale Nove con Littizzetto

UNA CALDA ACCOGLIENZA - Si dovrà attendere settimana prossima per conoscere i dettagli dei progetti che li vedranno coinvolti e i ruoli che avrànno. 'Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come ...La destra esulta per l'di Fabio Fazio (e Luciana Littizzetto )Rai . A Matteo Salvini bastano due parole, su Twitter, per commentare il passaggio del conduttore di Che tempo che fa a Discovery: "Belli ciao", ...Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, via dalla Rai Fabio Fazio,l'Rai: 40 anni da mattatore . Fabio Fazio è entrato a far parte della Rai esattamente 40 anni fa: era, infatti, il 1983 ...

Addio alla Rai, ora c’è la firma: Fazio approda a Discovery: “È andata così”. “Che tempo che fa” sul canale N… La Stampa

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai. Il conduttore e la comica passano per quattro anni a Discovery e debutteranno la prossima stagione con un programma sul canale Nove.Fazio probabilmente ha anticipato un addio scontato, dettato dall’aria di epurazione che ... determinante nel far crescere l’industria culturale del Paese, proponendo alla platea italiana un modello ...