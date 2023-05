Fabio Fazio passa a Discovery,ufficialeRai: accordo per 4 anni. Con lui anche Luciana Littizzetto Traumi, malori e cefalee dovuti all'abuso di alcolici È stato questo probabilmente l'...Un gruppo media leader a livello globale che in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel far crescere l'industria culturale del Paese, proponendoplatea italiana un modello nuovo di fare ...Unatteso Unatteso a causa dopo le dimissioni polemiche di Carlo FuortesRai, da cui nei giorni scorsi è partito il contorovescia per l'occupazione dell'azienda da parte del ...

Addio alla Rai, ora c’è la firma: Fabio Fazio approda a Discovery. Debutto sul canale Nove con Littizzetto La Stampa

Fabio Fazio lascia la Rai: il conduttore ha firmato un accordo quadriennale con Warner Bros Discovery. Ad ufficializzarlo è una nota della società che annuncia che il ...Il portiere del Parma, ex numero uno bianconero e della Nazionale, ha ripercorso le tappe di una carriera infinita e inimitabile: "Il mancato Pallone d'oro non è stata una delusione" ...