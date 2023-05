(Di domenica 14 maggio 2023) Ad“Glidel”: la storia dele della Nazionale Italiana e Premio USSI Vincenzo Margiotta Antonio Ruggiero organizza la II Edizione de “Glidel“, con la quale intende promuovere la cultura calcistica e far rivivere le grandi emozioni vissute grazie alle gesta degliazzurri e non solo. Lasi terrà al CineTeatro E. De Filippo e a Piazza Vittorio Veneto della Città di(SA), dove numerosi ed importanti ospiti si daranno appuntamento. 15 -18-23-24 Maggio, 5-6 GiugnoOspiti di rilievo e mostre per gli appassionati Tra i vari ospiti, sono previsti interventi di Gabriele Gravina (presidente FIGC), Carmine Zigarelli (presidente FIGC Campana), Gianfranco ...

Nel corso dellasono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono ... Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri; provincia di Salerno: Positano, Capaccio Paestum,, ...... si giocheranno ad(SA) e Vibo Valentia le finali scudetto Under 19 maschili e Under 18 femminili. Saranno poi Trento e Catania i due teatri degli atti conclusivi della...... si giocheranno ade Vibo Valentia le finali scudetto Under 19 maschili e Under 18 femminili. Saranno poi Trento e Catania i due teatri degli atti conclusivi dellatricolore, ...

Ad Agropoli la manifestazione “Gli Eroi del Calcio”: la storia del calcio e della Nazionale Italiana e Premio USSI Vincenzo Margiotta Info Cilento

Ad Agropoli la manifestazione "Gli Eroi del Calcio": la storia del calcio e della Nazionale Italiana e Premio USSI Vincenzo Margiotta ...Sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. Cattolica scende dal podio ...